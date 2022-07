Polícia investiga origem de R$ 644 mil encontrados em mala

O valor foi encontrado após uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fazia patrulhamento na BR-381, no município de Nova Era, ver uma Toyota Hilux SW fazer uma ultrapassagem em local proibido na altura do quilômetro 332.

O proprietário do carro disse ainda ser um empresário de Itabuna, na Bahia, e que usaria o dinheiro para comprar gado em feiras agropecuárias em Minas Gerais, em municípios como Santo Antônio do Jacinto e Governador Valadares.

De acordo com o dono do automóvel, um homem de 38 anos, o valor chegaria a R$ 640 mil.

Os policiais, então, deram ordem de parada ao carro. Quando inspecionaram os itens obrigatórios do veículo, encontraram uma mala cheia de dinheiro, com notas de R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200.

Tanto o dono do veículo, como o passageiro que vinha com ele foram levados à Delegacia de Polícia Civil em João Monlevade para prestar esclarecimentos sobre a origem do dinheiro.

Lá, a contagem feita mostrou que o montante era de exatos R$ 644.450,00.

O dinheiro foi retido pela polícia e encontra- se à disposição da Justiça.

Os suspeitos foram ouvidos e liberados, e uma investigação foi aberta.