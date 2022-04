Governador Valadares desobriga uso de máscaras em locais abertos e fechados

A Prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, desobrigou o uso de máscaras em locais abertos e fechados na cidade. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (1º), no Diário Oficial do Município, e considerou a redução dos óbitos e casos confirmados de Covid-19 e o avanço da vacinação contra a doença.

No entanto, a administração municipal ressalta que trabalhadores de saúde em ambiente de trabalho, pessoas com sintomas ou diagnóstico positivo de Covid-19 e pacientes com comorbidades devem continuar com o uso da máscara.





Mesmo com o decreto, a flexibilização também não vale para os aeroportos, segundo determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Dentro das aeronaves e nos terminais aeroportuários, só será permitido retirar a máscara para hidratação ou para alimentar crianças com idade inferior a doze anos, idosos e viajantes que sejam portadores de doenças que requeiram dieta especial. Quando estes mesmos passageiros precisarem se hidratar ou alimentar fora das aeronaves, devem observar o distanciamento mínimo de um metro em relação aos demais viajantes.





Pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da proteção e crianças com menos de três anos de idade não são obrigadas a usar a proteção facial”.

Vacinação na cidade

Governador Valadares tem 69% da população com a cobertura vacinal completa contra a Covid-19, segundo dados divulgados pela prefeitura nesta sexta-feira (1º). Mais de 89 mil pessoas já tomaram a dose de reforço na cidade.





O município do Vale do Rio Doce já iniciou a aplicação da 4ª dose para os idosos acima de 80 anos na terça-feira passada (29).