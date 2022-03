1.200 vagas: entidade oferece cursos gratuitos em Montes Claros

Instituição oferece cursos gratuitos. Um deles é de corte e costura (foto: Sistema Divina Providência/divulgação)

Pessoas de baixa renda têm a oportunidade de realizar cursos profissionalizantes gratuitamente em Montes Claros, no Norte de Minas. As aulas são ministradas pelo Centro de Formação Divina Providência, instituição filantrópica voltada para a capacitação profissional.

A entidade sobrevive de doações financeiras de voluntários, que podem ser deduzidas no Imposto de Renda (IR). Também recebe ajuda por meio do apadrinhamento de alunos.

Atualmente, a Divina Providência oferece os cursos de Assistente de Recursos Humanos; Assistente Administrativo; Corte e Costura; Informática básica; Estética facial e corporal e Padaria. Os cursos são de curta duração – variam de 17 a 90 dias.

A previsão é de preencher 1.200 vagas neste ano, das quais 600 no primeiro semestre. Em 2021, a Divina Providência ministrou 27 cursos e capacitou 1.200 pessoas.

A coordenadora geral do Sistema Divina Providência em Montes Claros, Jacqueline Marques de Oliveira, explica que os cursos são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade. Na inscrição dos candidatos, a instituição considera as indicações de pessoas da rede de assistência social, o Cadastro Ùnico de Programas Sociais do Governo Federal, os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e outras fontes. Também avalia a renda per capita dos candidatos.

Podem se inscrever adolescentes acima de 14 anos. Não há limites de idade para a entrada nas capacitações. “Os cursos são ofertados para pessoas em vulnerabilidade, que buscam conhecimento, auxilio no processo de inserção ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de habilidade”, assegura Jacqueline Marques.

Ela esclarece que os interessados nos cursos profissionalizantes podem se inscrever para as capacitações diretamente na sede da instituição, na Avenida Mestra Fininha, 2.409, Bairro Morada do Sol, na cidade do Norte de Minas. Nesse sentido, lembra Jacqueline Marques, é preciso que as pessoas acompanhem as redes sociais da Divina Providência para saber as datas de início dos cursos e os documentos necessários para a inscrição e ingresso nas capacitações.

Central de emprego

O Sistema Divina Providência criou um importante mecanismo para a inserção dos participantes dos cursos gratuitos no mercado de trabalho. Trata-se de uma Central de empregos. “Fazemos contato com as empresas parceiras e encaminhamos as pessoas capacitadas de acordo com as vagas de emprego oferecidas”, explica a coordenadora geral da instituição.

Inspiração na Cidade dos Meninos

O centro de formação profissional é vinculado à Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina. A entidade é administrada por um conselho, que tem como presidente o empresário Paulo César Santiago. Ele fundou o projeto em Montes Claros em 2012, inspirado em trabalho semelhante, da “Cidade dos Meninos”, maior unidade do Sistema Divina Providência, instalada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A coordenadora geral, Jacqueline Marques, lembra que as atividades da instituição são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Montes Claros e com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conta ainda com o apoio da Fundação Abrinq (Programa Nossas crianças).