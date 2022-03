Caged: Brasil abriu 328,5 mil vagas de emprego formal em fevereiro de 2022

O Brasil criou 328,5 mil empregos com carteira assinada em fevereiro de 2022. (foto: Divulgação/Pixabay )

O Brasil criou 328,5 mil empregos com carteira assinada em fevereiro de 2022. O número representa uma queda, quando comparado a fevereiro de 2021. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nesta terça-feira (29/3).

Em coletiva de imprensa, o secretário-executivo da pasta, Bruno Dalcolmo, afirmou ser natural que se espere alguma desaceleração na abertura no saldo de empregos frente ao ano passado.

Segundo ele, as empresas não continuarão contratando no mesmo ritmo para sempre. "Mas é um número expressivo que merece comemoração [o resultado de fevereiro]", declarou.

Ao todo, no mês passado, o país registrou 2.013.143 de contratações e 1.684.636 de demissões. Esse resultado representa a maior geração mensal de empregos formais desde agosto de 2021, quando as contratações superaram as demissões em 383 mil vagas.