FAB investigará causas da queda de helicóptero em Contagem

Queda de helicóptero em pátio assustou funcionários de uma transportadora em Contagem (foto: CBMMG/ Divulgação)

As As causas da queda de um helicóptero em Contagem , Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11) serão investigadas pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB). O acidente deixou instrutor e aluno de pilotagem feridos.









A razão pela qual o helicóptero não conseguiu se manter no ar ainda não foi identificada. Segundo a EFAI, uma equipe do Seripa III deve chegar à Contagem ainda nesta terça-feira (12) para apurar as causas do acidente.





Segundo a FAB, na primeira fase de apuração, os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas e reúnem documentos. O prazo para finalizar esta etapa depende da complexidade da ocorrência.





O impacto da queda deixou o helicóptero com danos severos à estrutura e houve risco de explosão por derramamento de combustível. Os bombeiros foram até o local e contornaram o perigo espalhando serragem onde ocorreu o acidente, evitando que o material inflamável se espalhasse.





Em nota, a EFAI afirma que os dois ocupantes do helicóptero sofreram apenas ferimentos leves por terem sido protegidos pelo sistema de segurança da aeronave. Ainda assim, o policial militar do Ceará Alexandre Mitkiewicz e o instrutor Roberto Carlos Belmiro foram levados para avaliação no Hospital João XXIII. Não há mais informações sobre o estado de saúde de ambos.