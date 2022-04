Estudantes protestam contra ação violenta de seguranças na PUC Minas

Estudantes pedem punição para seguranças envolvidos e posicionamento oficial da universidade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Estudantes da PUC Minas se mobilizaram e realizaram um protesto contra uma abordagem da equipe de segurança da universidade na noite dessa segunda-feira (11/04), no campus Coração Eucarístico da PUC Minas, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Nosso papel é exigir que a PUC Minas tenha um posicionamento diante desse fato e que se comprometa com um treinamento mais humanizado para a guarda, o ocorrido de hoje denuncia um sistema totalmente higienista e agressivo por parte da segurança. #racismonacatolica #pucracista pic.twitter.com/4BsXuAzsN4 %u2014 UEE - Minas Gerais (@UEEMG) April 12, 2022

No protesto, os estudantes acusaram a universidade de racismo e pediram um posicionamento oficial da reitoria. Pelas redes sociais, alunos compartilharam vídeos que mostram os seguranças, uniformizados, agindo contra um jovem negro, suspeito de cometer furtos no local.

Ato na PUC Minas denuncia a violência praticada pela segurança contra um jovem negro de 21 anos que estava nas dependências da universidade. + #racismonacatolica #pucracista pic.twitter.com/SJhM7kAv4N %u2014 UEE - Minas Gerais (@UEEMG) April 12, 2022

Um dos seguranças foi identificado como o supervisor do setor da PUC Minas. Ele imobilizou o suspeito, segurando o braço dele para trás, exercendo pressão com um dos joelhos nas costas do jovem.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz cortou vários objetos retirados das mangueiras de hidrantes da universidade. O suspeito também estava com um estilete e usaria os produtos furtados como mercadoria para revenda em um ferro-velho.

A Polícia Militar foi acionada e os seguranças da universidade disseram que perceberam a atitude suspeita do rapaz e foram atrás dele.

No protesto, os estudantes pedem uma punição para os seguranças envolvidos, um treinamento com ação mais humana, sem agressões, e um posicionamento oficial da reitoria.

A universidade ainda não se manifestou sobre o assunto.