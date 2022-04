Após ser ameaçada por ex-companheiro, mulher tem a casa incendiada

O incêndio comprometeu o telhado e a estrutura da casa, em Frutal (foto: Blog do Portari/Divulgação)

Em Frutal, no Triângulo Mineiro, uma mulher de 26 anos e seus três filhos (um menino de 5, uma meninas de 3 e outra de 1 ano e 7 meses) foram obrigados a morar na casa de seus pais e avós. Isto porque, no início da manhã desse domingo (10/4), perderam praticamente tudo o que tinham após incêndio criminoso atingir a residência deles, no Bairro Nossa Senhora do Carmo.