Idosa é atingida por bala perdida no bairro Boa Vista, Região Leste de BH

(foto: Google Street View)

Uma mulher de 70 anos foi atingida por uma bala perdida na noite desse sábado, no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.O disparo foi feito após uma briga que começou em um salão de beleza próximo à residência em que a idosa estava quando foi atingida.De acordo com uma testemunha, um homem de 41 anos estava nesse salão, quando o autor dos disparos entrou encapuzado com a arma em riste.O homem e o autor entraram em luta corporal, quando o primeiro tiro foi disparado, ainda dentro do salão.O homem de desvencilhou do autor e saiu correndo do salão, seguido pelo autor, que fez novos disparos, mas logo fugiu em um Fiat Siena preto com vidros escurecidos.Uma segunda testemunha relatou à Polícia Militar que caminhava pelo lado oposto ao do salão, quando, ao ouvir disparos, seu marido recomendou que ficasse abaixada junto ao chão.Ela conta que viu o indivíduo que realizou os disparos entrar em um carro escuro, para em seguida sumir em uma rua à direita.Quando essa testemunha chegou em casa, se deparou com a mãe, que estava na porta da residência, atingida por um tiro no abdômen.A vítima foi levada para o Hospital João XXIII. Um suspeito foi apontado por outras testemunhas, que não quiseram se identificar por medo de retaliações. O caso foi encerrado na 3ª Delegacia da Polícia Civil da Região Leste de BH.