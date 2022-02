Com avanço na vacinação, Patos de Minas vai encerrar ponto em ginásio

Vacinação no ginásio do Unipam, em Patos de Minas, será encerrada (foto: Lélis Félix)

A Prefeitura de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, decidiu encerrar o principal ponto de vacinação da cidade, que funciona no ginásio do Centro Universitário (Unipam). O motivo é o avanço no processo de imunização. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 90% do público com 5 anos ou mais já se vacinou com a segunda dose. Entre as pessoas com 18 anos ou mais, 58% estão com a dose de reforço em dia.