Trabalhador escapa da morte após ser soterrado até o pescoço em Minas

Homem cavava um bolsão (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um trabalhador escapou por pouco da morte ao sair consciente de um soterramento no qual ficou com a terra até na altura do pescoço. O acidente ocorreu na na manhã desta quinta-feira (17/2), em de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele fazia uma escavação quando parte da terra caiu sobre ele.