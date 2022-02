Polícia conclui inquérito sobre psicóloga encontrada morta dentro de carro

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Corpo de Marilda foi encontrado em porta-malas de carro em Pouso Alegre em 2021 (foto: Reprodução/Redes sociais) A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre a morte da psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos . Ela foi encontrada morta, pelo marido, no porta-malas do carro dela, que estava estacionado na garagem da casa do casal, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Os policiais divulgaram a conclusão das investigações hoje (16/2).



A psicóloga, que tinha 37 anos na época, estava como as mãos e os pés amarrados. Porém, antes mesmo da conclusão do inquérito, a Polícia Civil já dizia que a vítima poderia ter se amarrado sozinha, pelo tipo de nó que havia sido dado. Não havia sinais de violência no corpo da psicóloga e nada tinha sido levado da casa.





Possibilidade adiantada por advogado



Em setembro do ano passado, pouco mais de um mês após a morte da psicóloga, o advogado da família disse ao Terra do Mandu não acreditar que ela tenha sido vítima de homicídio. A afirmação foi dada após ele ter acesso ao inquérito policial. Fábio Costa adiantou à época que suspeitava que a psicóloga tinha tirado a própria vida.

“No laudo preliminar consta algumas escoriações no braço e no tornozelo, mas isso é em virtude das amarras. Nada muito complexo, que ela mesmo não pudesse ter feito sozinha. Mas o corpo não tinha sinais de violência. Não tem nada que indica que esse corpo tenha sido manipulado”, afirmou o advogado da família, naquela oportunidade.



Relembre o caso



De acordo com a Polícia Civil, Marilda estava como os pés e as mãos amarradas, com roupa e capacete de ciclismo, e sem sinais de violência. Na casa onde ela morava também não havia indícios de arrombamento.



O corpo da psicóloga foi enterrado em Bauru (SP), cidade natal da vítima e onde mora a família.



Depoimento do marido



Em depoimento prestado à polícia, o marido da vítima disse que estava trabalhando no dia 21 de agosto, em uma fazenda em Careaçu, quando recebeu uma mensagem da esposa dizendo que iria pegar uma bike speed emprestada com um amigo para pedalar até Borda da Mata.



Mais tarde, quando chegou em casa, ele não encontrou a esposa e achou que ela ainda não teria chegado do passeio. Pouco tempo depois, como a esposa não apareceu, ele começou a procurá-la em hospitais e delegacia, mas não teve notícias.



O homem ainda relatou que ficou preocupado, já que os pertences da vítima estavam em casa, como celular, bolsa e outros objetos. Na manhã do dia seguinte, o marido resolveu abrir o carro da esposa, que estava na garagem de casa, e encontrou Marilda sem vida no porta-malas.

