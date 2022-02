Mulher tenta cortar pênis do ex após filho dizer que era estuprado

Homem precisou ser levado ao Hospital Regional de Betim (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 08/03/2016)

Uma mulher de 29 anos foi detida após tentar decepar o pênis do ex-companheiro, de 32, na tarde dessa quarta-feira (16/2) em Crucilândia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a mulher tentou cometer o crime após o filho, de apenas 4 anos, relatar ter sido abusado sexualmente pelo próprio pai.





No último dia 15, ao conversar com ele novamente, o menino voltou a falar sobre estupros e deu detalhes do que o pai fazia com ele. Assim, a mulher disse que começou a planejar o crime. De acordo com a Polícia Militar (PM), com uma faca nas mãos, a jovem se apresentou no destacamento da PM da cidade e disse ter cortado o pênis do homem. Ela contou que sabia há alguns meses que o filho era abusado.No último dia 15, ao conversar com ele novamente, o menino voltou a falar sobre estupros e deu detalhes do que o pai fazia com ele. Assim, a mulher disse que começou a planejar o crime.





De acordo com a polícia, ela afirma que foi até à casa do suspeito e teve uma relação sexual com ele. Durante o ato, ela pegou uma faca que havia buscado na cozinha e cortou o membro dele.





Os militares entraram em contato com uma médica que atendeu o homem. Ela disse que ele apresentava um ferimento profundo na região próxima ao pênis e seria preciso transferi-lo para o Hospital Regional de Betim, também na Grande BH.



Suspeita de abuso será apurada

Por conta da suspeita de estupro da criança, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para tomar as providências cabíveis. O menino foi deixado aos cuidados de parentes. Os policiais apreenderam quatro celulares e a mulher disse que eles podem ter vídeos do homem abusando do filho.



Os policiais registraram no boletim de ocorrência que o ex-casal “possui diversos atritos devido à guarda do filho”.





Durante a ocorrência, os militares descobriram que a jovem tem um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do município de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O crime não foi informado.





A Polícia Civil realizou uma perícia na casa onde o crime ocorreu e, dentro do guarda-roupa, foram apreendidas sete porções de maconha e quatro ampolas de uma substância anabolizante importada, sem liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).