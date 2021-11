Homem tem 80% do pênis e testículo cortados por forçar mulher a fazer sexo

Mulher foi deslocada para a delegacia de São João del-Rei para prestar depoimento (foto: PM/Divulgação)



Uma mulher de 59 anos foi presa no distrito de Bichinho, pertencente à cidade de Prados, no Campo das Vertentes, depois de cortar 80% do pênis e do testículo de um homem, sobrinho de seu marido. Segundo ela, ele a perseguia frequentemente e a forçava a ter relacionamento sexual.

O fato ocorreu na madrugada de segunda-feira (8/11). A mulher contou à polícia que vinha sendo importunada há muito tempo, mas que sempre conseguia escapar. Em nova investida do homem, ela pegou uma faca e cortou o órgão genital dele.





Ele foi socorrido por conhecidos na região e resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi transferido para um hospital de São João del-Rei.





A autora do golpe foi localizada pela polícia na casa de seu filho e admitiu que cortou o órgão genital do homem.

A mulher também alegou que era forçada a fazer sexo e que nunca comentou com ninguém porque era ameaçada e temia represálias. Ela foi levada para a delegacia de São João del-Rei.