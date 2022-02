Homem morre após atirar na mulher e tentar matar filhos dela em Santa Luzia

Um homem de 53 anos morreu após atirar contra a própria família na noite de terça-feira (15/2) no Bairro Morada do Rio, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele atirou na filha da esposa, que tem 18 anos. Em seguida, ele e a esposa atiraram um no outro. O crime aconteceu na presença dos outros filhos da mulher, de 4 e 14 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que ela e o homem, que é ex-guarda civil municipal, estavam juntos havia apenas oito meses e brigavam constantemente. Desta vez, ele pegou uma arma e ameaçou os filhos dela. Ele chegou a dar um tiro no teto e apontou o revólver para o menino de 4 anos. Para salvar o irmão, a filha mais velha dela pulou na frente da criança e foi atingida por um disparo na barriga.

A mulher, então, foi atrás da segunda arma de fogo do companheiro, que estava no quarto. Ela atirou contra o homem, baleado duas vezes no peito, mas ele ainda conseguiu atirar contra ela, que foi atingida em uma das mãos e no tórax.

Vizinhos ligaram para o 190 ao ouvir os disparos e contaram que a mulher, ferida, havia colocado os filhos em uma caminhonete e saído da casa. O homem havia ficado.

Os militares foram até a residência e encontraram o homem caído na escada com a arma de fogo na mão. Os policiais mandaram ele largar o revólver e levaram o homem ao Hospital Municipal Madalena Marrilo. No caminho para a unidade, ele disse que foi baleado pela mulher.

Ao mesmo tempo, militares em uma viatura viram mãe e filha na ponte nova de Santa Luzia gritando de dor ao lado da caminhonete citada na ligação à PM. Elas também foram levadas para o mesmo hospital.

A mulher e a adolescente estão em estado grave. A mais velha foi levada ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A filha dela e o padrasto foram transferidos para o Hospital João XXIII. No caminho, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ao chegar à unidade.

A Polícia Civil periciou n casa e o carro onde as vítimas estavam. Os dois meninos, menores de idade, foram levados para a casa de parentes.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.





O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."





Em nota, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informou que não vai se pronunciar sobre o assunto “por se tratar de um ex-agente que deixou os quadros da corporação desde maio de 2014”.