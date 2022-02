'Nevou' em Bom Repouso? Chuva de granizo atinge vários pontos da cidade

Vários pontos de Bom Repouso foram cobertos por gelo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma chuva de granizo atingiu Bom Repouso, no Sul de Minas, no fim da tarde dessa quarta-feira (16/02). As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram vários pontos da cidade cobertos por gelo. Apesar do temporal, não houve registro de vítimas ou estragos.

Segundo moradores, a chuva de granizo durou cerca de 30 minutos e foi suficiente para a cidade ficar coberta por gelo.



A Praça Coronel Ananias de Andrade, no centro da cidade, foi tomada pelo granizo. Olhando por alguns ângulos, chega a se confundir com a neve.







“É caboclada, olha o jeito que foi tenso a coisa aqui. ‘C’ tá doido, olha o tamanho das pedras! O carro que ficou na rua, ‘c’ tá doido! (sic)”, disse um morador.

Apesar do registro de grandes pedras de gelo, cidade não teve registro de vítimas (foto: Redes Sociais/Reprodução)







O granizo atingiu vários pontos da cidade e da zona rural. Em outro vídeo, ruas aparecem cobertas pelo gelo. A imagem também mostra a força da correnteza de granizo. Apesar da chuva de granizo, de acordo com a Polícia Militar, não houve registro de vítima e nenhuma ocorrência causada pela chuva.

Por telefone, a assessoria de imprensa da prefeitura também confirmou que não tem registro de desalojados ou desabrigados. “O fato chamou a atenção pelas imagens, mas não tivemos vítimas”, afirma.