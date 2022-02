Chuva: em uma semana, Minas tem 11% mais desalojados e desabrigados

Minas ainda tem 55.461 pessoas desalojadas e 9.072 desabrigadas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgou novo boletim sobre as pessoas afetadas pela chuva em Minas Gerais nesta quinta-feira (17/2). Segundo a Cedec, são 64.533 pessoas fora de suas casas, sendo 55.461 desalojadas e 9.072 desabrigadas no estado.









São classificados como desabrigadas pessoas que necessitam de abrigo público, como moradias temporárias, em função de danos ou ameaças em suas casas. Já desalojadas são pessoas que, em decorrência de desastres por conta das chuvas, desocuparam seus domicílios, mas que se deslocarram para casa de parentes ou amigos.





A situação de municípios em estado de emergência em Minas era de 418 cidades. Hoje (17/2), 425 cidades mineiras estão em situação de emergência.

Desde a última quinta-feira (10/2), o estado contabilizou mais uma morte em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, agora são 26.

O número de mortos pode aumentar a qualquer momento já que as 10 mortes decorrentes do acidente em Capitólio não serão computadas no balanço do período chuvoso até o encerramento das investigações.