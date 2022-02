Ventos partem teto de estacionamento de supermercado e de posto em BH

Fortes ventos provocaram estragos em supermercado (foto: Cecília Emiliana/EM/D.A Press)

O forte vento acompanhado da chuva de granizo que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (16/2) destruíram a cobertura de um estacionamento de um supermercado e de um posto de gasolina no Bairro Jaraguá, na região da Pampulha.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para avaliar o risco dos danos, mas ninguém se feriu na queda das estruturas. Segundo o gerente do supermercado, Luan Henrique, o temporal destruiu a cobertura por volta das 15h.

Os estabelecimentos ficam na Rua Izabel Bueno, próximo ao câmpus da Unifenas. Os bombeiros receberam chamado de urgência para resgatar uma cliente do supermercado, que estava dentro de seu carro no momento da chuva. Funcionários se protegeram do temporal na área interna.

No caso do supermercado, os clientes com o carro preso no estacionamento estão sendo orientados a deixar o telefone com a administração, que vai informar a eles quando o veículo estiver liberado

Cobertura de posto de combustíveis também ficou destruída (foto: Cecília Emiliana/EM/D.A Press)

Outros consumidores ficaram com seus veículos presos no estacionamento, pois os destroços da estrutura impediram o acesso.









O órgão também já havia emitido alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h em BH. O alerta é válido até as 8h de quinta-feira (17/2).





Por volta das 12h30, o céu estava parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e da noite. Os termômetros marcaram 28,9ºC e 48% de umidade relativa do ar.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, entre a última segunda-feira e a próxima (21/2), a região metropolitana receba 150mm de chuva.