BH tem alerta para possibilidade de granizo nas próximas 3 horas

Céu com nuvens na tarde desta quarta em BH (foto: Defesa Civil/ divulgação)

Os alertas

A Defesa Civil de Belo Horizonte acabou de emitir novo alerta, nesta quarta-feira (16/2), para a possibilidade de granizo nas próximas três horas. A tempestade está prevista, principalmente, para a região Sul da capital mineira.Mais cedo, o órgão já havia emitido alerta para a a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h em BH. O alerta é válido até as 8h de quinta-feira (17/2).Por volta das 12h30, o céu estava parcialmente nublado. Há possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e da noite. Os termômetros marcaram 28,9ºC e 48% de umidade relativa do ar.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, entre a última segunda-feira e a próxima (21/2), a região metropolitana receba 150mm de chuva.O volume previsto representa 82% dos 181mm que historicamente ocorrem na capital mineira em fevereiro. O meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, alerta que esse volume de chuva pode causar elevação do nível dos rios e alagamentos."A previsão indica volumes de chuva significativos em grande parte de Minas Gerais, podendo ultrapassar os 150mm, principalmente nas regiões Noroeste, Central e região metropolitana do estado", diz trecho de informativo do instituto.BH já recebeu até ontem mais chuva do que o previsto para todo o mês de fevereiro.Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, de acordo com a Defesa Civil, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (21).Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo; %u2800%u2800- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos; %u2800- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; %u2800- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores; %u2800- Procure estacionar em um local seguro e coberto.(Com informações de Leonardo Leão - Especial para o EM)