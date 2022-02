Previsão indica pancadas de chuva ao longo do dia em toda Minas Gerais

A tendência para todas as regiões mineiras é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Minas deve continuar sob fortes chuvas ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para todas as regiões mineiras é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas ao longo do dia.









A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 33ºC e a mínima registrada foi de 10.7º, em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas.

Em Belo Horizonte

Em razão das fortes chuvas que atingem Belo Horizonte, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico para a capital mineira, válido até segunda-feira (21/2). "Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (21)", comunicou o órgão.





A regional Nordeste está em risco geológico considerado "forte", nessa região, o acumulado de chuva nas últimas 72 horas foi de 70mm ou mais. Já as regiões de Venda Nova, Norte, Leste e Centro-Sul estão em risco considerado "moderado", com acúmulo de 50mm de chuvas nas últimas 48 horas.

A regional Nordeste está em risco geológico considerado "forte". Já as regiões de Venda Nova, Norte, Leste e Centro-Sul estão em risco considerado "moderado" (foto: Reprodução/Defesa Civil de Belo Horizonte)





Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram a média de chuvas para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, já choveu mais que o dobro. As regiões Centro-Sul e Norte também se aproximam do dobro do acúmulo de chuva esperado.





Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h desta quinta-feira (17/2):





Barreiro 230,6 (127,1%)

Centro Sul 334,5 (184,4%)

Leste 276,0 (152,1%)

Nordeste 335,4 (184,9%)

Noroeste 273,4 (150,7%)

Norte 338,8 (186,8%)

Oeste 279,2 (153,9%)

Pampulha 282,6 (155,8%)

Venda Nova 420 (231,5%)





Média Climatológica de fevereiro: 181,4 mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen