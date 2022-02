BH e Minas buscam reforço de controles, depois de morte por dengue

Manter as medidas de combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e intensificar as orientações à população para eliminação dos riscos de acúmulo de água e lodo que possam funcionar como criatórios do mosquito são as estratégias das autoridades de saúde, após a confirmação da primeira morte provocada pela dengue em Minas Gerais neste ano. Outras ações já adotadas consistem na aplicação de inseticidas e liberações progressivas de mosquitos com micro-organismos capazes de reduzir a transmissão, como apurou ontem a reportagem do Estado de Minas.





A vítima da dengue é natural de Espinosa, no Norte do estado, e o caso só foi divulgado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A pasta informou que tem realizado o monitoramento e vigilância constantes, além de realizar repasses financeiros específicos aos municípios para o combate à transmissão pelo mosquito. Em Belo Horizonte, com 594 casos suspeitos, agentes da prefeitura (PBH) inspecionam possíveis criatórios de casa em casa. Ontem, a reportagem do EM flagrou limpeza de fonte da Praça da Liberdade para retirada de lodo. O material, assim como água acumulada, propicia a multiplicação do mosquito.





Embora o óbito no estado tenha sido divulgado na terça-feira, a morte ocorreu antes do dia 15, data a que se referem os dados do monitoramento mais recente de dengue, chikungunya e zika em Minas. As três viroses são transmitidas pelo Aedes aegypti, que se prolifera em poças de água, inclusive naquelas bem pequenas, o que significa risco elevado logo depois das chuvas, que têm sido constantes no estado.

Lavagem de fonte na Praça da Liberdade foi realizada ontem para retirada de lodo, material que, como água acumulada, favorece infestação do Aedes aegypti (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O balanço mais recente da dengue em BH foi divulgado no último dia 18, tendo indicado 56 casos confirmados. No entanto, outros 594 registros estavam pendentes de resultados. Além disso, até o boletim, haviam sido investigados e descartados 271 casos. A regional de BH com maior número de casos totalizados (confirmados e suspeitos) é o Barreiro, com 115 notificações. Na sequência, aparece Venda Nova, com total de 94 casos.





Com relação à chikungunya, em 2022, foram notificados sete casos entre moradores da capital. Outros dois registros se referem a contaminação fora da cidade. Há cinco casos em investigação para a doença. “Em todos os locais com suspeita de casos de chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate ao vetor, como uma estratégia para evitar a propagação da doença”, informou o boletim. Quanto à zika, em 2022, um caso foi notificado, investigado e descartado para a doença na capital.





Em 2021, a SES-MG antecipou recursos financeiros aos 853 municípios mineiros para se organizarem no enfrentamento das arboviroses nos diferentes eixos de atuação, de acordo com informações da pasta estadual. “A SES-MG está atenta à situação da dengue no estado, por meio de análises sistemáticas dos bancos oficiais de notificação e do acompanhamento de indicadores de transmissão nos municípios, com avaliação constante do cenário de risco junto ao Comitê de Enfrentamento das Arboviroses e Comitês Regionais de Enfrentamento às Arboviroses, de forma que também haja monitoramento e avaliação da execução dos Planos Municipais de Enfrentamento às Arboviroses”, destacou a secretaria, por meio de nota.





Os planos citados vêm sendo discutidos e executados desde o final do ano passado, para atender a todos os cenários de transmissão. “Também têm sido executadas ações de controle vetorial de forma rotineira e complementar aos municípios. A SES-MG também presta assistência sistemática de atenção primária à saúde, assistência especializada e hospitalar e assistência farmacêutica, com intervenção quando necessário”, acrescentou.





Drones





A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que durante todo o ano são mantidas as ações de vigilância e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Os agentes de combate a endemias percorrem os imóveis reforçando as orientações sobre os riscos do acúmulo de água e que podem se tornar potenciais criatórios do mosquito, além de orientar como eliminar esses criatórios e, se necessário, fazer a aplicação de biolarvicidas”, disse.





É também mantida a aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV) para o combate a mosquitos adultos em áreas com casos suspeitos de transmissão local e em função de uma avaliação ambiental pelas equipes de controle de zoonoses. “O produto tem o objetivo de eliminar o mosquito em sua fase adulta, em que o vírus pode ser transmitido. A aplicação é realizada com equipamentos especiais e o trabalho ocorre, de preferência, pela manhã ou no final da tarde”, detalhou.





Em 2020, foi assinado um termo de cooperação para o uso de drones, os chamados veículos aéreos não tripulados, para a aplicação de larvicida diretamente nos locais de risco, quando esses são de difícil acesso para a equipe de zoonoses.





Há também a continuidade das liberações progressivas dos mosquitos com Wolbachia em todas as regiões do município. O método é complementar às demais ações de controle e prevenção da dengue, zika e chikungunya executadas durante todo o ano em BH. “A Wolbachia é um micro-organismo intracelular e não pode ser transmitida para humanos ou animais. Mosquitos que carregam o micro-organismo têm a capacidade reduzida na transmissão das arboviroses, diminuindo assim, o risco de surtos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Cabe ressaltar que esse método não envolve qualquer modificação genética do vetor Aedes aegypti”, explicou a PBH.





SOB MONITORAMENTO

594

É o número de casos suspeitos de

ocorrência de dengue em BH









106

Maior número de registros

suspeitos foi observado no Barreiro





Mortes por COVID-19 têm pico em 7 meses





Nova elevação do número de mortes provocadas pela COVID-19 foi registrada ontem em Minas Gerais, com 168 óbitos notificados. Foi o maior registro de vidas perdidas para a doença em sete meses, desde 29 de julho de 2021, quando o estado notificou 166 pessoas vitimadas pela doença. À época, cerca de 3,8 milhões de mineiros estavam vacinados com duas doses ou dose única, enquanto agora a cobertura vacinal alcança 16 milhões de pessoas.





Os dados de internação e contaminação também seguem em alta. Foram 36.596 casos confirmados em 24 horas, número 200% superior aos 11.888 novos diagnósticos registrados na terça-feira. A quantidade de infectados é a segunda maior notificada neste ano, atrás apenas dos 40.753 contaminados em 28 de janeiro. Em Minas, já são 59.307 mortes desde o início da pandemia, e 3.157.454 confirmações da doença. Na média do estado, a ocupação de leitos de enfermarias alcança 86% e a de unidades de terapia intensiva (UTIs) estavam ontem em 62%.

Minas registrou 168 óbitos em 24 horas, maior número desde 29 de julho do ano passado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 9/4/21)

Belo Horizonte registrou mais 17 mortes em decorrência da COVID-19 no período de 24 horas. A capital mineira contabiliza 7.383 óbitos desde o início da pandemia. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura (PBH), mais 1.983 pessoas contraíram a doença num único dia, apesar de a transmissão do coronavírus continuar perdendo força na cidade. O RT , indicador da velocidade do contágio, caiu de 0,78 para 0,77, ou seja, cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 77.





A taxa de ocupação dos leitos de UTIs destinados ao tratamento de pacientes com COVID-19 voltou a diminuir, mas permanece no nível de alerta amarelo da classificação de risco do indicador. O índice recuou de 66,2% para 59,9%. A situação é um pouco melhor nas enfermarias, que mantêm o nível verde, uma vez que o percentual de uso dos equipamentos declinou de 48,4% para 43,3%. O número de casos confirmados da doença na capital mineira chega a 338.053 e havia, ontem, 3.826 pacientes em acompanhamento médico. Nos próximos dias, a PBH seguirá com a vacinação contra a COVID-19. Os centros de saúde, pontos extras e de imunização infantil funcionarão normalmente de segunda-feira à quarta-feira de cinzas.





Bebê recebe dose contra o coronavírus





Um bebê de quatro meses é monitorado pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, pelo fato de ele ter recebido, por engano, uma dose da vacina contra a COVID-19 em posto do município. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira. Por meio de nota, a pasta informou que a criança foi levada pelos responsáveis à Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Ideal para receber a vacina pentavalente. “O erro foi reconhecido pela técnica de enfermagem da própria unidade, que acionou os pais da criança”, diz o comunicado.





A secretaria afirmou que, de imediato, todos os protocolos recomendados foram adotados e a equipe orientada a comunicar seus superiores sobre a identificação de um erro de imunização. “A criança será acompanhada e monitorada pelos próximos 30 dias, a fim de identificar precocemente qualquer evento adverso que venha a surgir”, informou a Saúde municipal, que afastou do trabalho a técnica que fez a aplicação. Foi aberto procedimento para esclarecer o caso.





Poliomielite





A pandemia da COVID-19 impactou, com redução, a cobertura vacinal relacionada a outras doenças previstas no cronograma tradicional de imunização em Minas Gerais. Até terça-feira, o estado registrou imunização contra a poliomielite de 73,7% dos menores de um ano, 66,38% em relação a crianças de 15 meses de idade, e de 59,67% para o público com 4 anos. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é de 95%.