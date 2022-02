Tradição do carnaval de Ouro Preto será relembrada em concurso

Completando 50 anos de tradição em Ouro Preto, a Bandalheira Folclórica Ouro-pretana, será a homenageada neste ano (foto: Divulgação/ Arquivo pessoal) A brincadeira de sair pelas ladeiras de Ouro Preto, em Minas Gerais, com um penico na cabeça, um rolo de papel higiênico e uniforme ao som de instrumentos de sopro e apitos foi uma forma de satirizar as bandas militares e civis nos dias de carnaval. A Bandalheira Folclórica Ouro-pretana, conhecida como Bandalheira, completa 50 anos em 2022 e, para homenagear a tradição e não perder o clima festivo, devido ao cancelamento do carnaval , a data será comemorada na versão on-line. Nesse ano, a novidade será a realização de um concurso de fotografias.

Com enfoque nas memórias dos nostálgicos carnavais, a Bandalheira será o tema de inspiração do concurso de fotografia “Memórias dos carnavais de Ouro Preto”. Os participantes têm até o dia 28 de fevereiro para enviar as fotos que passarão por uma comissão julgadora que vai selecionar as 15 imagens que mais representam o espírito do carnaval ouro-pretano. Dentre as fotografias enviadas, a comissão vai escolher as quatro premiadas.

A secretária de Turismo e Cultura de Ouro Preto, Margareth Monteiro, conta que, na avaliação das fotografias, serão levados em conta os critérios estéticos da imagem, a representação do tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre o tema.

“Serão aceitas fotografias autorais tiradas na cidade de Ouro Preto em todos os anos de ocorrência das festividades, o que queremos é despertar a alegria de revisitar os momentos de folia na cidade histórica que possui um dos melhores carnavais de ruas do Brasil”.

Regras

De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura, o concurso está dividido em 8 categorias: escolas de samba; blocos carnavalescos;%u2006fantasia criativa; carnavais antigos; carnaval de república; carnaval de clube; carnaval de rua e carnaval Infantil.

Os candidatos acima de 18 anos e residentes de Ouro Preto poderão inscrever apenas uma fotografia por categoria do concurso. Cada participante só poderá ser premiado uma única vez.

É vedada a inscrição de servidores, estagiários e demais funcionários terceirizados da prefeitura e dos membros de sua Comissão Julgadora, assim como seus parentes em linha reta, colateral ou afim até o segundo grau.

“Independente se é fotógrafo ou não que queremos é despertar nos moradores da cidade o desejo de revisitar o álbum de fotografias e compartilhar com a cidade, as memórias do nosso tradicional carnaval. Sempre tem alguém que tem uma grande coleção de fotos que representa uma das categoria e que agora poderá ser premiada”.

O envio da fotografia será realizado apenas por meio virtual e a imagem deverá ter no mínimo 2Mb e no máximo 4Mb de resolução. "No futuro queremos fazer uma exposição das fotografias e a qualidade em alta definição é fundamental".

A relação com o nome das inscrições deferidas pela coordenação do concurso será publicada no site da prefeitura de Ouro Preto e a apresentação dos resultados e a premiação será realizada na Casa de Gonzaga, no dia 02 de março, às 18 h.

"Já que não podemos estar juntos nas ruas da cidade abraçados e comemorando, pensamos em oferecer para as pessoas que estão em casa essa possibilidade de vivenciar essa alegria que é o carnaval" finaliza a secretária.