Vai viajar no carnaval? Rodovias estarão mais vigiadas a partir desta sexta

Mais de 800 policiais se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos (foto: Divulgação/PRF)

As polícias rodoviárias lançaram, nesta quinta-feira (24/2), as operações para o período de carnaval, apesar de muitos municípios em Minas Gerais e no país já terem decretado a não realização da folia, em função da pandemia. A partir da zero hora desta sexta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Rodovida Carnaval.

As ações nas estradas federais em Minas Gerais serão intensificadas até as 23h59 da quarta-feira de cinzas (02 de março). O objetivo é reduzir os acidentes e reforçar o efetivo em locais estratégicos. Mais de 800 policiais se revezarão ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Nas rodovias federais de pista simples, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários. Fica proibido o deslocamento de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam 2,6 metros de largura; 4,4 metros de altura; 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de PBTC.

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

* 25/02 - sexta-feira das 16h às 22h

* 26/02 - sábado das 06h às 12h

* 01/03 - terça-feira das 16h às 22h

* 02/03 - quarta-feira das 06h às 12h

Rodovias Estaduais

Policiais militares no Anel Rodoviário de BH (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Polícia Militar Rodoviária também reforçará seu efetivo a partir da zero hora desta sexta-feira (25) com militares do serviço administrativo. Os policiais iniciarão a Operação "Caminhos de Minas/Carnaval" com o objetivo de aumentar a segurança nas rodovias mineiras, com foco na redução de acidentes e combate ao tráfico de drogas e armas, bem como ao roubo de cargas, foragidos da Justiça e criminalidade em geral.

A Operação será realizada até as 23:59h da quarta de cinzas (02 de março). Ela abrangerá as 19 Regiões de Polícia Militar, compatibilizadas juntamente com as 17 Delegacias da Polícia Rodoviária Federal em Minas e contará ainda com pontos integrados, em todo o Estado, com a coordenação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A corporação alerta os motoristas para se planejarem neste período. Um dos pontos principais é a manutenção preventiva dos veículos, com atenção especial para o sistema de funcionamento dos freios, parte elétrica, suspensão e as condições dos pneus.

Ainda conforme a Polícia Militar Rodoviária, em relação à documentação, o licenciamento do ano de 2019, dos veículos registrados em Minas Gerais, poderá ser utilizado até o dia 31 de maio deste ano. Os documentos podem ser utilizados no formato impresso ou digital.