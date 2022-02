Chuva espalha estragos pelo Sul de Minas e até parte de ponte é levada

De acordo com a Prefeitura de Cristina, a forte chuva deixou prejuízos na cidade. Os bairros mais atingidos foram os Beleza, Tocos, Caetés e Paciência. A força da água rompeu parte da ponte que liga o bairro dos Tocos ao bairro do Soares.

Em Poços de Caldas, de acordo com moradores, foram poucos minutos de chuva, mas foi tempo suficiente para deixar estragos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um muro caiu no Bairro Jardim Paraíso. O morador, ao ouvir que o muro estava caindo, fugiu correndo e acabou escorregando, batendo a cabeça no chão.