Policial civil morre ao bater viatura em outro veículo na BR-262

A viatura da Polícia Civil de Minas Gerais ficou muito destruída com a colisão frontal (foto: Reprodução/Portal Caparaó) Um policial civil morreu na noite dessa quarta-feira (23/2) depois que a viatura dirigida por ele bateu de frente com outro veículo na BR-262, próximo ao trevo de Reduto, na Zona da Mata. O subinspetor Maximiliano Assereuy Pedroso era conhecido como Max e trabalhava em Manhumirim, na mesma região da batida.



A viatura polícial foi aberta com a utilização de equipamentos de desencarceramento. O policial foi retirado das ferragens, imobilizado rapidamente, e lavado ao serviço de emergência do Hospital César Leite, em Manhuaçu.



Durante o deslocamento, segundo os bombeiros, Max chegu a conversar com os militares. No hospital ele foi levado às pressas para o atendimento médico, mas os ferimentos eram muito graves e ele morreu durante o atendimento.



O condutor do outro veículo, Felipe Oliveira Silva, saiu do carro com o auxílio de terceiros e ficou deitado no acostamento da rodovia, consciente e orientado, queixando de dores no joelho direito e pélvis. Depois, foi levado por uma equipe e resgate, até o Hospital César Leite.



A morte do subinspetor comoveu não apenas os policiais civis da região de Manhuaçu, mas várias pessoas que o conheciam pela lisura em sua atuação na polícia. Seu corpo será vela na capela do "Em Vida", em Manhumirim, de 14h às 16h, nesta quinta-feira.