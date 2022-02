MG: Mortes por COVID-19 aumentam em 24% em relação à última semana

Prefeitura de BH aplica hoje 2a dose para crianças de 10 anos vacinadas com Coronavac (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Entre ontem e hoje, mais 109 pessoas morreram em decorrência da COVID-19 no estado. Foram 12.883 novas confirmações para o vírus, que já somam 3.170.337 por aqui, desde o início da pandemia. Em Belo Horizonte, foram 7.383 óbitos e 338.053 infectados até ontem (23/02).

Comparado à última semana, o índice de mortos por coronavírus em Minas Gerais aumentou 24%. As internações seguem estáveis, com 86% de leitos de enfermaria ocupados e 62% de UTI. Dentre os internados, 110 pacientes são crianças, sendo 10 em UTI. Até agora, apenas 48% do público infantil recebeu a primeira dose de vacina contra a COVID-19.



Nesse mesmo período em 2021, mais de 860 pessoas perdiam a vida para a doença no estado, em um universo de infectados 65% menor do que se tem hoje. Mais uma constatação da eficácia da vacina, que já protege 16 milhões de pessoas em Minas com as duas doses, cerca de 75% da população. Número ainda abaixo do ideal recomendado por profissionais da saúde, que é de acima de 80%.

Hoje, na capital, estão sendo convocados para a vacinação crianças acima de 10 anos que tenham recebido a primeira dose de Coronavac, e adultos de 34 e 31 anos que estejam com uma distância de 4 meses da segunda dose para tomar a dose de reforço.