PBH mantém vacinação contra a COVID-19 na semana que vem; confira

A Prefeitura de Belo Horizonte segue com a vacinação contra a COVID-19 durante o carnaval. Os centros de saúde, pontos extras e de imunização infantil funcionarão normalmente na segunda (28/2), terça (1º/3) e quarta-feira de Cinzas (2/3) .

Na programação da próxima semana serão convocadas as crianças de 8 e 7 anos para a segunda dose da CoronaVac, considerando o intervalo menor entre as aplicações da vacina.A imunização será a partir de sábado (5/3), excepcionalmente em Centros de Saúde das nove regionais da cidade, das 8h às 14.Na data haverá ainda repescagem, exclusivamente, para o público infantil, seja para primeira ou segunda dose.O público de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos também será chamado para receber a dose de reforço.Além disso, serão realizadas ações de repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).

Dia 24, quinta-feira: - segunda dose para crianças de 10 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as aplicações é menor. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina;

- dose de reforço para pessoas de 34 e 31 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

- repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais). Os critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser verificados no portal da Prefeitura;

Dia 25, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 30 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 01/03, terça-feira: - dose de reforço para pessoas de 29 e 26 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 02/03, quarta-feira: - dose de reforço para pessoas de 25 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 03/03, quinta-feira: - dose de reforço para pessoas de 24 e 22 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 04/03, sexta-feira: - dose de reforço para pessoas de 21 e 20 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 05/03, sábado: - segunda dose para crianças de 8 e 7 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as aplicações é menor. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina;

