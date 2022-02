Bebê recebe vacina contra a COVID-19 por engano em Juiz de Fora

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)





Um bebê de quatro meses é monitorado pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata, após ter recebido uma dose da vacina contra a COVID-19 por engano em uma unidade de saúde do município. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (21/2).









“O erro foi reconhecido pela técnica de enfermagem da própria unidade, que acionou os pais da criança. Imediatamente, todos os protocolos recomendados foram adotados e a equipe orientada a comunicar seus superiores sobre a identificação de um erro de imunização. A criança será acompanhada e monitorada pelos próximos 30 dias a fim de identificar precocemente qualquer evento adverso que venha a surgir”, diz a pasta.





O setor de imunizações da Vigilância Epidemiológica foi notificado sobre a administração indevida da vacina. O bebê passou por avaliação médica una UBS e a técnica que aplicou a vacina por engano foi afastada do setor. Foi aberto um procedimento interno para esclarecer o caso e evitar novos erros.









. Uma menina de seis meses que também seria vacinada com a pentavalente acabou recebendo um frasco inteiro da Pfizer para adultos. A técnica em enfermagem comunicou à mãe o erro. A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora finaliza a nota destacando que as características da vacina aplicada diminuem a chance de reações na criança. “Ressaltamos que a vacina administrada utiliza uma tecnologia (vírus inativado) comum para várias outras do calendário básico da criança e apresenta perfil de segurança alto reduzindo a possibilidade de possíveis eventos adversos”, conclui. Em janeiro, um caso semelhante ocorreu em Altinópolis (SP) . Uma menina de seis meses que também seria vacinada com a pentavalente acabou recebendo um frasco inteiro da Pfizer para adultos. A técnica em enfermagem comunicou à mãe o erro.





A criança foi internada no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, onde permaneceu em observação por três dias. Segundo a mãe, a bebê apresentou inchaço na perna, febre e dor. Sem outras complicações médicas, recebeu alta e continuaria o acompanhamento de profissionais de saúde em casa. A criança passava bem.





Também no mês passado, veio à tona o caso de 49 crianças que receberam, a partir de dezembro, doses da vacina contra a COVID-19 para adultos, algumas delas vencidas, no município de Lucena, na Paraíba . As ocorrências foram antes da liberação das doses infantis da vacina no Brasil. O Ministério Público Estadual (MPE) e o Ministério Público Federal (MPF) atuaram para apurar o caso.





As crianças afetadas já começaram a receber a dose correta do imunizante. Em entrevista à TV Cabo Branco, filiada da Rede Globo, a procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, do MPF-PB, Janaína Andrade, disse que cinco pessoas foram responsabilizadas pelo caso e que uma ação civil pública deve ser ajuizada até semana que vem.