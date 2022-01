Por engano, bebê é vacinada com um frasco inteiro da Pfizer

Bebê recebe seis doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Pxinio/Reprodução )

Por um erro médico, uma bebê de seis meses foi vacinada com um frasco inteiro do imunizante Pfizer contra a COVID-19, na cidade de Altinópolis, interior de São Paulo. A quantidade aplicada equivale a seis doses da vacina. No Brasil, a vacinação para crianças menores de cinco anos ainda não foi autorizada e o caso preocupou especialistas e profissionais de saúde.