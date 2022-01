Com maioria favorável, vacinação infantil é citada 700 mil vezes no Twitter

Vacinação infantil se torna um dos assuntos mais comentados no Twitter (foto: Norberto Duarte/AFP) O início da vacinação contra a COVID-19 para crianças foi ansiosamente aguardado por milhares de famílias em todo o mundo. Após quase dois anos de pandemia, a chegada do imunizante pediátrico foi celebrada pela maior parte da população brasileira. No Twitter, o assunto ganhou audiência e se tornou viral com mais de 700 mil publicações favoráveis em duas semanas.





Frente à propagação de falsas informações sobre a vacina infantil, as publicações visam compartilhar imagens e notícias de crianças recebendo o imunizante em diversas cidades e regiões do país. Os internautas contestam as notícias de supostas mortes e complicações devido a vacinação.

momentos de tensão na hora da vacina



%uD83D%uDE02%uD83D%uDC95 pic.twitter.com/MZJdJFhHPA %u2014 Vinicius Rosa (@vinic91) January 26, 2022





Hashtags viralizam e impulsionam debates nas redes sociais





Dados levantados pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP) apontam que entre os dias 11 e 24 de janeiro 705,3 mil postagens no Twitter se referiam a vacinação infantil.





As top três hashtags do período, de acordo com a pesquisa, são #derrubamalafaia, com 34,3 mil postagens; seguida de #vacinasalvamvidas, com 6,6 mil e #vacinaparacriançaja, em 4,2 mil tuítes. A primeira, utilizada em protesto às declarações do pastor Silas Malafaia que, sem embasamento científico, classificou a imunização de crianças como “infanticídio”.

Vou postar em todas as redes simmmm!! Pq essa merece. Meu coração explode de amor e felicidade. A alegria da minha filha ao ser vacinada. Te amo minha boneca. #VivaOSuS #VacinaSim #vacinasalvamvidas #vacinacaoinfantil pic.twitter.com/VwC3HRrXzZ %u2014 Socorro - alguém me salva - %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDFF4%uD83D%uDE37 (@gabizinhacf21) January 25, 2022



O debate atingiu o maior engajamento, no entanto, no último dia 20 de janeiro quando contabilizou 98 mil publicações, favoráveis e contrárias. O assunto retornou aos holofotes após uma criança sofrer uma parada cardiorrespiratória em Lençóis Paulista, interior de São Paulo.

Na ocasião, a prefeitura do município relacionou erroneamente o quadro de saúde da criança a um efeito colateral da vacina. O caso foi desmentido por 10 especialistas e divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 21 de janeiro que afirmou, em nota, que o imunizante contra a COVID-19 não foi a causa da parada cardíaca. A criança, na verdade, é portadora de uma síndrome congênita rara: Wolff-Parkinson-White (WPW).





Ainda no dia 20 de janeiro, o despacho do ministro Ricardo Lewandowski (STF) negando um pedido de inclusão da vacinação infantil contra a COVID-19 no Plano Nacional de Imunização inflamou as redes sociais. O assunto foi amplamente comentado e criticado por parte da população na internet.





Veja os números de interações do debate sobre vacinação infantil no Twitter:



Dividido por cores e setores da sociedade, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP) mapeou as publicações e interações sobre a vacinação infantil no Twitter.

Mapa relaciona grupos e setores sociais a publicações sobre vacinação infantil (foto: Twitter/Elaboração: FGV DAPP)









Azul %u2012 30,90% dos perfis | 45,62% das interações





Composto por políticos de direita e blogueiros e canais de mídia alternativa conservadores, grupo aborda a notícia da criança que supostamente teria sofrido uma parada cardiorrespiratória após ter sido imunizada. Neste grupo muitos perfis também trataram do direito que os pais teriam sobre seus filhos quanto a decisões oficiais de autoridades.





Vermelho %u2012 34,59% dos perfis | 35,11% das interações



Composto por ativistas políticos, influenciadores digitais e canais de mídia alternativa que fazem oposição ao governo federal, este grupo contesta as informações e notícias falsas relacionadas à vacinação infantil. O grupo questiona e critica as declarações do pastor Silas Malafaia e a postura da base bolsonarista frente ao tema.





Verde %u2012 5,29% dos perfis | 3,25% das interações





Grupo que conta com jornalistas e perfis de usuários comuns. Os perfis comemoraram a realização da vacinação infantil contra a COVID-19 em diversas localidades do Brasil, compartilhando números da imunização, além de notícias e imagens de crianças recebendo suas doses.





Lilás %u2012 4,29% dos perfis | 2,41% das interações





Impulsionado por portais de mídia, grupo se mobiliza em torno de uma postagem viral que questiona a preocupação exagerada com possíveis efeitos adversos da vacinação infantil. O conteúdo a compara a um suposto descaso de pais e autoridades em relação às consequências dos agrotóxicos usados nos alimentos que as crianças brasileiras consumiriam.





Laranja %u2012 4,54% dos perfis | 2,42% das interações





Grupo de perfis de usuários comuns que republicam uma postagem viral que repercute recados otimistas e divertidos de uma criança autista após ter recebido sua dose da vacina, afirmando estar muito feliz na ocasião.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.