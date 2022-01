COVID: cidade da Paraíba monitora 49 crianças que tomaram dose de adultos

Erros vacinais foram comprovados no município de Lucena (foto: Thibault Savary/AFP)

O governo da Paraíba confirmou, nesta segunda-feira (17/1), a suspeita de erros vacinais ocorridos no município de Lucena, localizado na Região Metropolitana de João Pessoa. Equipes técnicas de vigilância e imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estiveram na cidade pela manhã e comprovaram que 49 crianças menores de 12 anos receberam uma dose da vacina contra COVID-19 destinada a adolescentes e adultos.

Outra situação grave registrada neste grupo: 13 crianças receberam doses que estavam dentro do prazo de validade e outras 36 receberam doses vencidas, pois estavam armazenadas com temperatura superior a 0 grau há mais de um mês.

Ainda de acordo com o governo paraibano, não foram identificados eventos adversos graves. As crianças permanecerão monitoradas por um mês, contado a partir da data de aplicação.

O levantamento também constatou que cerca de 200 indivíduos (entre adolescentes e adultos) no Estado receberam imunizantes fora do prazo de validade. A partir de agora, serão contabilizadas e catalogadas todas as doses da vacina Pfizer/Comirnaty enviadas ao município, para que sejam identificadas todas as pessoas que receberam as doses vencidas.

A vacinação contra COVID-19 está temporariamente suspensa no município. O Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, afirmou que "o trabalho de campo da equipe técnica do Governo do Estado continuará durante toda a semana em Lucena e, na quinta-feira (20), será realizada uma capacitação com todas as equipes de imunização do município".