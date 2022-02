BH: confira o calendário de vacinação contra a COVID-19 nesta semana

BH já aplicou a primeira dose da vacina em 103% do público acima de 12 anos, enquanto 95,3% recebeu a segunda dose (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Está mais do que comprovado que a vacinação é o caminho para sair da pandemia de COVID-19. Desta forma, Belo Horizonte segue com o cronograma para aplicação das doses durante esta semana (veja abaixo). A prefeitura disponibilizará doses para repescagem de todo público com alto grau de imunossupressão acima de 18 anos, enquanto avança com a dose de reforço por idade e a vacinação infantil.









A capital mineira já alcançou a marca de 103% de aplicações da primeira dose na população acima dos 12 anos, segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na última sexta-feira (18/2). Enquanto a segunda dose foram 95,3% e a aplicação de reforço foi feita em 44,4%.

Cronograma

Dias 21 e 22/02 (segunda-feira e terça-feira):

Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).





Dia 23/02 (quarta-feira):

Dose de reforço para pessoas de 35 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).





Dia 24/02 (quinta-feira):

Segunda dose para crianças de 10 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as aplicações é menor.

Dose de reforço para pessoas de 34 e 31 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).

Dia 25/02 (sexta-feira):

Dose de reforço para pessoas de 30 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose (exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais).





* São classificados com grau de imunossupressão para a vacinação os usuários nas condições abaixo:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

Pessoas vivendo com HIV/Aids

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)

Auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Documentos para vacinação

A PBH reforça que, para se vacinar, é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais, no caso das crianças, e levar CPF, documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão de vacina, comprovante da comorbidade (se for o caso) e de endereço na capital.





Crianças com comorbidades devem apresentar laudo, declaração, prescrição médica ou relatório médico emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.





No caso das pessoas que irão tomar a quarta dose, é preciso apresentar identidade, CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço. Além disso, também é preciso apresentar laudos, declarações, exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica, devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, assinado, carimbado e em versão original.

Horário de vacinação

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é de 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam de 13h às 19h30 - a PBH reforça que os shoppings são exclusivos para a vacinação do grupo convocado. A vacinação infantil é das 9h às 16h.