COVID-19: Minas registra maior número de mortes pela doença desde julho

Em 24h, número de infectados cresce 200% no estado.

Mais uma nova alta de mortes por COVID-19 foi registrada pelo estado hoje (23/2), de 168 óbitos. Esse é o maior registro de óbitos desde 29 de julho de 2021, quando o estado teve 166 mortes pela doença. Naquela época, cerca de 3,8 milhões de mineiros estavam vacinados com duas doses ou dose única, enquanto hoje se tem 16 milhões de pessoas imunizadas no estado.

Os dados de internação e contaminação também seguem em alta: foram 36.596 casos confirmados nas últimas 24 horas, número 200% maior que os 11.888 novos casos registrados ontem. A quantidade de infectados é a segunda maior noticiada neste ano, atrás apenas dos 40.753 contaminados em 28 de janeiro.

Em Minas Gerais, já são 59.307 mortes desde o início da pandemia, e 3.157.454 de confirmações da doença. Dois meses atrás, em 23 de dezembro de 2021, antes do “boom” de contaminações, o número de casos era de 2.218.264. Em 60 dias, aumentou-se em quase 1 milhão de novos casos. Até hoje, no estado, o dia com maior índice de mortes foi em 29 de março de 2021, com 463 registros.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria no estado está em 86%, enquanto a de UTI é de 62%. Dentre os internados, 110 pacientes são crianças, sendo 10 em UTI. A adesão da vacina contra a COVID-19 nessa faixa etária ainda é baixa, com 845,5 mil crianças vacinadas, dentro de uma expectativa de público-alvo de 1,8 milhão, segundo a SES-MG.

