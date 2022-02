PRF descobre que caminhão usava informações de viatura do Exército

Com cruzamento de informações, os policiais descobriram que a numeração batia com um veículo militar. Houve contato com o 16º Batalhão de Logística do Exército, em Brasília (DF), que constatou que existia uma viatura do Exército com a mesma numeração de chassi e motor - e o veículo estava naquele batalhão. Portanto, o caminhão abordado em Uberlândia tratava-se de um clone.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil de Uberlândia. O condutor e o proprietário do veículo foram detidos.

Operação



Policiais federais e rodoviários federais estão nas ruas nesta quinta-feira (24/2) em Minas Gerais e outros 10 estados para cumprir quase 90 mandados judiciais contra uma organização criminosa que clonou 3,3 mil viaturas do Exército Brasileiro. São 82 mandados de busca e apreensão e seis de prisão.

A operação foi chamada de Fiat Lux. Com a clonagem dos veículos oficiais, a força-tarefa o número de adulterações identificadas chega a cerca de 10 mil adulterações. São mais de 400 policiais na ação, que é realizada em Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Ceará, Paraná, Pernambuco e Maranhão.