Bombeiros de Minas Gerais atenderam 14 ocorrências de afogamentos em 4 dias

Corpo de Bombeiros recomenda uma série de ações para evitar afogamentos (foto: 23/01/2010 - Marcelo Sant'Anna/EM/D.A Press)

Feriado e sol é a combinação perfeita para se refrescar em qualquer lugar que tenha água. Em Minas, os moradores e turistas têm como opção as cachoeiras, rios, lagos e, claro, piscinas. Mas para fazer uso dessas regalias, é preciso ter cautela. Somente entre sexta-feira (25/2) e esta segunda-feira (28/2), o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento de 14 ocorrências envolvendo afogamento em todo o estado.





Dentre as cidades que houve o empenho dos militares estão Betim, Bom Despacho, Cana Verde, Capelinha, Claraval, Coroaci, Estiva, Gameleiras, Mateus Leme, Monte Azul, Pratinha, Sete Lagoas, Três Corações e Vargem Bonita.









Casos do fim de semana

Estado de Minas relatou pelo menos dois desses casos. Em um deles, relatou pelo menos dois desses casos. Em um deles, um homem, de 37 anos, morreu afogado na Cachoeira da Usina localizada em um povoado conhecido como Confusão, no município de Vargem Bonita, na Região Centro-Oeste de Minas.





Populares teriam relatado ao Corpo de Bombeiros que o rapaz fazia uso de bebida alcoólica. Ainda de acordo com testemunhas, ele estava nas águas quando, de repente, começou a se debater, afundou e não foi mais visto.





Já em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um jovem morreu afogado enquanto comemorava aniversário de 21 anos com os amigos, acampados na Lagoa Várzea das Flores, e resolveram nadar para se refrescar.





Números de afogamento

De acordo com o Centro Integrado de Informações de Defesa Civil (Cinds) de Minas Gerais, somente no mês de janeiro, foram registrados 30 afogamentos, sendo 25 do sexo masculino e 5 do sexo feminino.





No ano passado, de janeiro a dezembro, foram registradas 325 mortes por afogamento, sendo 298 homens e 27 mulheres. "Apesar do percentual de mortes ser maior entre os homens, o alerta vale para todos os públicos", afirma o Corpo de Bombeiros.





Recomendações

Para evitar mortes e acidentes em piscinas, rios, lagos e outros locais de banho, os bombeiros fazem uma série de recomendações, como a escolha criteriosa do local para nadar e também algumas posturas antes de se banhar nesses reservatórios e mananciais.





Outra recomendação importante é não tentar salvar pessoas sem estar devidamente habilitado para entrar na água, pois pode se tornar uma nova vítima.





Confira as dicas:





Escolha do local para nadar

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe.

Não ultrapasse faixas e placas de avisos.

Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas.

Procure sempre local onde exista a presença de Guarda-Vidas, ou o Corpo de Bombeiros.





Mudança de comportamentos