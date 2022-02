Bandidos 'perigosos' furtam padaria em Passos; veja vídeo

Cena de cães 'furtando' padaria repercutem nas redes sociais (foto: Redes sociais)





Um vídeo de cachorros ‘furtando’ uma padaria, em Passos, no Sudoeste de Minas, repercutiu nas redes sociais e nos grupos de whatsapp. As imagens mostram o momento em que os cães entram no estabelecimento e um deles pega um saco de pão de forma. Os bandidos ‘perigosos’ ainda comeram o alimento furtado em frente à padaria.

De acordo com uma funcionária da padaria, Gabriela Luana Ávila, o caso aconteceu na última quinta-feira (24/2). Ela conta que estava no caixa e não percebeu a ação. “Eu estava no caixa e falaram que estavam roubando pão de forma. Quando fui ver era o cachorro. Todo mundo começou a rir”, explica.

As imagens flagram toda a ação dos 'bandidos perigosos’ que agiram em Passos. Em um dos vídeos, dá para notar quando os cães entram na padaria. O que está à frente observa o local, como se nada tivesse acontecendo. Ele cheira um canto, cheira outro, enquanto os comparsas aguardam que ele aja. O cachorro é bem tranquilo e ainda escolhe o produto para furtar. Na sequência, ele pega um pão de forma e sai correndo.

Em outro ângulo da imagem, o criminoso aparece comendo o alimento furtando em frente ao estabelecimento. O detalhe que, pelo vídeo, parece que ele não quis dividir os pães com os coleguinhas.