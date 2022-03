Corpo de mulher atropelada por BMW é velado e sepultado em Nova Lima

Cássia foi atingida por uma BMW azul em alta velocidade na Raja Gabáglia (foto: Reprodução/Redes sociais)

Está sendo velado no Cemitério Parque de Nova Lima, o corpo da manicure Cássia Gomes Chaves, de 35 anos. O enterro está previsto para as 11h no mesmo local. Ela faleceu na madrugada dessa segunda-feira (28) após ser atropelada por uma BMW azul na Avenida Raja Gabáglia , no bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Cássia tinha saído de uma casa noturna com uma amiga.

Uma testemunha relatou à polícia que o veículo estava em alta velocidade e o motorista não parou para prestar socorro. Com o impacto, o corpo de Cássia foi arremessado contra a traseira de uma Ecosport que estava estacionada na via. Ela sofreu várias fraturas e não resistiu.

O motorista da BMW, o advogado Daniel Boczar Leão, de 24 anos, foi preso em flagrante. Ele se apresentou a uma base da Polícia Militar na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, quando denunciou uma suposta confusão com flanelinhas. De acordo com os militares, o rapaz demonstrava nervosismo e apresentava sinais de embriaguez.

O condutor fez o teste do bafômetro. Conforme a PM, o aparelho registrou 0,56 mg/l de álcool por litro de ar expirado. Os militares também encontraram uma garrafa de vodca dentro da BMW e ainda constataram que a CNH do motorista está vencida há mais de um mês.