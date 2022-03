Vídeo: cães são encontrados em situação degradante em sítio de Sete Lagoas

BE

Policiais encontram canil onde suspeito maltratava os cães (foto: Foto: PCMG/ Divulgação)

Mais de 20 cães foram resgatados em situação degradante em um sítio de Sete Lagoas, Região Central de Minas, na madrugada desta quinta-feira (24). Os animais foram encontrados em canil cujo dono estava sendo procurado pela polícia por suspeita de violência doméstica e homofobia.

Imagens registradas pela Polícia Civil mostram os cães em situações de maus-tratos, filhotes abandonados em um tanque com larvas e outros com aparente fadiga e desnutrição. Veja os vídeos no fim da matéria.





De acordo com informações preliminares dos boletins de ocorrência, na noite de quarta-feira (23), a Polícia Militar foi chamada até um apartamento em Sete Lagoas, de onde vizinhos relataram ouvir uma mulher sofrendo agressões do companheiro. Ao chegar ao local, uma investigadora da Polícia Civil também estava atendendo a ocorrência.





O homem, suspeito de agredir a companheira, apresentava comportamento violento e fez ofensas homofóbicas a uma policial que estava no local. Ele então deixou o prédio e foi encontrado em um sítio no Bairro Nossa Senhora das Graças, onde adestrava cachorros.





Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu do sítio e soltou cachorros de grande porte para dificultar a chegada de agentes no imóvel. Policiais conseguiram acalmar os animais e, ao entrarem nas dependências, se depararam com dezenas de cães em situação degradante.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a assessoria da PC informa que o autor ainda não foi localizado e responderá pelos crimes de maus-tratos e violência doméstica.

Os cães foram resgatados e levados para o Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas, onde estão sendo cuidados.





Veja o vídeo que registra as fortes imagens da situação em que os cães eram mantidos: