Dupla comete 5 roubos em menos de 24h, mas acaba presa em cerco da PM

Duas bolsas e uma pistola falsa foram apreendidas com suspeitos (foto: Divulgação/PMMG)

Dois homens foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (24/3), suspeitos de cometer pelo menos cinco roubos na Região Oeste da cidade de Uberlândia, em menos de 24 horas. Eles fugiram no momento da tentativa de abordagem e um cerco foi montado para a prisão dos suspeitos.



De acordo com a PM, a dupla agiu da mesma forma nos cinco roubos, abordando as vítimas de moto na rua e usando uma réplica de arma de fogo para intimidar e pedir os bens. Os alvos preferenciais eram mulheres, que tinham bolsas e celulares levados.



Na quarta-feira (23), houve três chamados idênticos à polícia em diferentes momentos do dia na região. Hoje foram dois chamados nos bairros Jardim Patrícia e Taiaman, com pouquíssimos minutos entre um e outro, o que levou os militares a fazerem um cerco na Região Oeste da cidade.



Com as características repassadas pelas vítimas, os suspeitos foram encontrados, mas não se renderam na tentativa de prisão. Rapidamente um foi detido, mas o segundo homem fugiu. Depois das buscas, ele foi encontrado no Bairro Tocantins.



Com eles, duas bolsas foram recuperadas e tanto a moto quanto a falsa pistola usadas nos roubos acabaram apreendidas.



Ambos têm passagens pela polícia, por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. Os policiais descobriram que um deles deveria estar com tornozeleira eletrônica, mas tinha rompido o equipamento.