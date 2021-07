Homem mata mãe idosa depois de desentendimento e enterra corpo no quintal

Polícia Rodoviária Federal prendeu o suspeito na rodoviária de João Monlevade (foto: Divulgação/PCMG)

Um homem, de 48 anos, foinessa sexta-feira (23/7), suspeito dea própria, de 78 anos, em, Região do Rio Doce de Minas Gerais, nesta mesma data. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da casa no mesmo dia , segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).