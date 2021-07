MG: sábado de frio e alerta de baixa umidade em todo o Estado

Temperatura mínima de 9° em Belo Horizonte neste sábado (24/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Minas Gerais abriu o fim de semana com temperaturas baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul do Estado chega a uma temperatura mínima de 1°, enquanto a máxima será registrada no Norte, com 31°. Belo Horizonte tem temperatura mínima de 9° e máxima de 24° neste sábado. A manhã deste sábado (24/7) emabriu o fim de semana com. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul do Estado chega a uma temperatura mínima de 1°, enquanto a máxima será registrada no Norte, com 31°.tem temperatura mínima de 9° e máxima de 24° neste sábado.









Enquanto a umidade relativa do ar está em alerta: BH e Região Metropolitana registra 30% à tarde. O índice mais baixo é no Triângulo Mineiro com 20%.





De acordo com o Inmet, as pessoas devem beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.