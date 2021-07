BH tem novo alerta de frio para o fim de semana

Frio vai persistir na capital mineira durante o fim de semana (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)

Recomendações da Defesa Civil:%u2800%u2800

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

A Defesa Civil deemitiu, nesta sexta-feira (23/7), um alerta para baixas temperaturas na capital mineira.De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar frio deixa asmínimas em torno de 13°Caté a próxima segunda-feira (26/7).A previsão para o sábado é de céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem variar entre 24ºC e 9°C.Segundo o Inmet, em Belo Horizonte, a menor temperatura foina Estação Meteorológica do Cercadinho, com 9,9°C, enquanto a máxima foi de 23,8°C até o fim do dia.