Frio persiste nos próximos dias; Sul de Minas tem novas geadas

(foto: Willian Siqueira/Divulgação)

BH amanheceu com tempo fechado e o frio permanece sob a capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Monte Verde e Maria da Fé, na Região Sul do Estado, os termômetros marcaram 2°C negativos, o que contribuiu para ade geadas.No Bairro Reserva, que fica na Zona Rural de Maria da Fé, foi registrado -4,4°C durante a madrugada desta sexta (23/7). Já no Bairro Sítio da Lage, na entrada da, quem acordou cedo sentiu o frio extremo de 1,4°C negativos. Os dados são da Rede de Estações Meteorológicas Municipais.Os meteorologistas apontam que ainda há a chance de ocorrer geadas nesta região até asegunda (26/7), e as temperaturas devem registrar 0°C no fim de semana.Além disso, na faixa leste ocorreu névoa úmida, e no Jequitinhonha há possibilidade deno domingo (25/7). No restante do Estado, o céu fica claro anublado, com névoa seca.Ainda segundo o (Inmet), em Belo Horizonte, a menor temperatura foina Estação Meteorológica do Cercadinho, com 9,9°C, enquanto a máxima deve chegar aos 24°C até o fim do dia.A umidade do ar deve ficar em níveisdos 25% no Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste, Sul, Oeste e Central. Porém em BH, os índices permanecem em 30% no período de maiorA temperaturano Estado deve ficar no Norte, mais precisamente na cidade de Montalvânia, podendoos 32°C.