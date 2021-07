Estação meteorológica registra -10°C em Delfim Moreira, no Sul de Minas

Gotas que saíam de canal congelaram na vegetação (foto: Mateus Ribeiro)

Uma estação meteorológica instalada no bairro do Charco, zona rural de Delfim Moreira, Sul de Minas, registrou -10°C na manhã desta sexta-feira (23/7). Ontem, o equipamento já havia marcado -9.1°C.

A estação é particular, instalada por um estudante de geografia da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que procurava o que seria o ponto mais frio da Serra da Mantiqueira, numa altitude de 1.712 metros.

Estação instalada no bairro do Charco, em Delfim Moreira (foto: Mateus Ribeiro)

Nesta sexta, quando a equipe da prefeitura e moradores do bairro acordaram bem cedinho para ver o que os esperavam, encontraram muito, mas muito gelo pelo caminho. A paisagem estava branca, coberta pela forte geada.



Pequenos lagos e a água de bebedouro dos animais estavam com uma grossa camada de gelo. A água que escapava de um canal também formou gotas congeladas na vegetação.



Sabendo que viria mais uma madrugada gelada, o secretário de Turismo, Esporte e Lazer da cidade mineira, Mateus Ribeiro, colocou encheu bexigas com água e foi conferir o resultado nesta manhã. Tudo congelado. Mais parecia um ovo de gelo.

Secretário de Turismo e amigo com 'ovos de gelo' e a paisagem branca de geada atrás (foto: Mateus Ribeiro)



Menor temperatura do Brasil

Nas medições oficiais da rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que não tem estação em Delfim Moreira, a menor temperatura desta sexta no Brasil foi a registrada no distrito de Monte Verde, em Camanducaia, também no Sul de Minas. Por lá, a mínima foi de -2.4°C. Em General Carneiro, no Paraná, a mínima foi de -2.3°C.

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, é realmente possível que a temperatura no bairro do Charco, em Delfim Moreira, tenha sido essa mesmo, considerando a altitude em que está localizada. Mas isso não representa a temperatura na cidade.

As estações da rede do INMET seguem critérios internacionais, já que os dados são compartilhados com outros países. Entre esses critérios está o de sensores terem o mesmo fabricante.

Vem nova massa de ar frio

A atual onda de frio extremo nem foi embora e a notícia é que outra já está vindo aí. Nos próximos dias, as temperaturas terão uma ligeira elevação, mas o fim de semana é de mínimas capaz de continuar com as geadas em áreas do Sul de Minas, informa Anete.



Já no meio da próxima semana, a temperatura máxima volta a cair, seguida da diminuição também da mínima. “Ainda não é possível afirmar como será essa nova onda de frio. É preciso esperar a evolução da massa de ar pelo continente. Mas a tendência é que seja um episódio ainda mais forte do que o atual”, alerta a meteorologista.