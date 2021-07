Betim publica calendário do retorno das aulas presenciais da rede municipal

O Salão do Encontro faz parte da rede municipal de ensino e voltará às atividades presenciais em 2 de agosto (foto: Google) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), já tem data para o retorno das aulas presenciais na rede pública municipal de ensino. Cerca de 59 mil estudantes, que incluem alunos das creches e educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos voltarão no início de agosto, mas em regime híbrido – alternando entre aulas presenciais e não-presenciais, e haverá rodízio de turmas.



Em 2 de agosto, as professoras das unidades escolares e da Educação Infantil voltarão às atividades. Já em 9 de agosto, retornam a pré-escola, a educação de jovens e adultos (EJA) e o Ensino Fundamental (7º, 8º e 9º ano). As creches e os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) começarão em 16 de agosto.



Um decreto municipal publicado em 22 de julho confirma as datas para a volta e as diretrizes do protocolo de biossegurança no ambiente escolar. Segundo a prefeitura, dois protocolos foram enviados ao Ministério Público, um com diretrizes pedagógicas e outro com normas sanitárias.



O ensino remoto continuará para os estudantes que os pais ou responsáveis optarem por não enviar para a escola. Também ficou autorizado o funcionamento do transporte escolar desde que atendidas as medidas de biossegurança dentro dos veículos.