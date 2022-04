Homem condenado a 18 anos de prisão por homicídio em Minas é preso

Os dois crimes, ocorridos no final dos anos 1990, sacudiram a sociedade de Alto Rio Doce (foto: Redes sociais)

Uma ação conjunta realizada pelas polícias civis de Minas Gerais e Rio de Janeiro, na última terça-feira (12/4), resultou na prisão de um homem, de 58 anos, condenado a 18 anos de prisão por um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, ambos, na década de 1990, na Região de Ribeirão São Joaquim, distrito de Alto Rio Doce, na Zona da Mata mineira.

Os crimes, à época, causaram grande comoção e repercussão social, e o investigado estava foragido. As investigações dos policiais do Alto Rio Doce nunca cessaram e em dezembro de 2021, foi apurado que o foragido estaria escondido no Rio de Janeiro.

Foi então solicitada a ajuda da polícia civil carioca e depois de três meses de levantamentos e intensa troca de informações entre as duas corporações, foi descoberta a localização do investigado.

Policiais Civis de Três Rios (RJ) desencadearam uma ação que resultou na prisão do investigado no momento em que trabalhava em uma residência na área de Jacarepaguá, na capital fluminense.

O homem foi levado à delegacia daquele bairro e, encaminhado para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça mineira. Ele deve ser transferido depois da Semana Santa.