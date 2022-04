Homem atira pedra e danifica bilheteria do Move no Centro de BH; veja vídeo

O homem que atirou a pedra diversas vezes contra a cabine não foi encontrado (foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Cenas de vandalismo na bilheteria do Move foram registradas por umacâmera de segurança no Centro de Belo Horizonte. Na noite da última quarta-feira (13), um homem atirou diversas vezes uma pedra grande contra o vidro da cabine onde as passagens do transporte são vendidas. A razão do ataque ainda não é conhecida.