Homem que marcava programa e assaltava mulheres é preso em Minas

Delegado Rogério Woyame (foto: Divulgação/PCMG) A Polícia Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, prendeu um homem, de 25 anos, suspeito de ter roubado, agredido e estuprado duas garotas de programa na cidade. Os crimes aconteceram em um intervalo de 12 dias, segundo a corporação.

Em contato com a reportagem, o delegado Titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Rogério Woyame, disse que o primeiro crime ocorreu no dia 19 de março. O autor entrou em contato com a garota de programa e marcou um ponto de encontro no Centro da cidade. Chegando ao local, a vítima, de 21 anos, foi assaltada e estuprada.

Alguns dias depois, no dia 1º de abril, o homem voltou a cometer crime. Ele ligou para uma garota de programa, de 36 anos, e marcou o encontro em um apartamento no Centro da cidade. Neste caso, eles tiveram o ato sexual. "Logo em seguida [ao ato sexual], ele anunciou o assalto com uma arma de fogo. Ela tentou resistir, mas ele a dominou, agrediu e amarrou ela. Na sequência, fugiu do local com os pertences", contou Woyame.

Polícia chegou ao homem através do celular roubado da primeira vítima

O delegado titular explicou que só foi possível chegar no autor dos assaltos e estupros por causa do celular roubado da primeira vítima. Woyame explicou que eles conseguiram rastrear o aparelho e chegaram até o rapaz que cometeu a receptação.

"Nós conseguimos localizar no hospital o rapaz que havia comprado o celular da primeira vítima. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação e com ele foi localizado o celular da vítima. A partir daí os policiais conseguiram identificar o autor dos crimes", finalizou Woyame.