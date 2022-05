Dois casais morrem em batida frontal com caminhão na BR-153, em Frutal

As quatro vítimas morreram no local do acidente (foto: Blog Dinomar Miranda/Divulgação)

Uma forte batida frontal entre uma picape Fiat Toro e um caminhão Volvo matou dois casais, na manhã desta quarta-feira (25/5), na BR-153, nas proximidades do município de Frutal, no Triângulo Mineiro.

O outro casal que morreu (amigos dos pastores) foi o escrivão da Polícia Civil (PC) de Tocantins e presbítero da Assembleia de Deus Madureira, Ronylton Pereira dos Santos, 40 anos, e sua esposa, a diaconisa da mesma igreja, Rute Guedes Rodrigues dos Santos, de 39 anos.

"As quatro vítimas voltavam de São Paulo, onde tinham ido visitar parentes. Por óbvio, a tragédia deixou consternada e incrédula a cidade de Conceição do Tocantins e toda a região", lamentou o blog.

Segundo informações da Rádio 97 FM, de Frutal, as quatro vítimas morreram no local do acidente. Já o motorista do caminhão, de 37 anos, não sofreu ferimentos. O veículo de grande porte transportava carga de melancias que, com a batida, tombou sobre a rodovia.

Veículos colidiram no acostamento da pista

Os veículos bateram em frente ao estabelecimento comercial do segmento de sucos, perto do Povoado de Pradolândia, município de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Samir Alouan/Rádio 97 FM)

Conforme relatos de testemunhas, a batida aconteceu na parte do acostamento da rodovia e no momento que o motorista do caminhão tentava uma ultrapassagem, mas ao notar que não daria tempo, ele saiu da rodovia, sendo que a picape seguiu na mesma direção.

A picape, que era conduzida pelo pastor Walter, estava no sentido Fronteira/Frutal, e o caminhão no sentido contrário. A informação foi confirmada pelo inspetor Rocha Neto.

"Conforme constatações e levantamentos no sítio do acidente e ainda com base na análise dos vestígios materiais identificados, interação e orientação de danos nos veículos, infere-se que, no momento imediatamente anterior ao acidente, o caminhão seguia o fluxo na faixa de rolamento no sentido crescente quando, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, invadiu a pista contrária, em que vinha o Fiat Toro. Neste momento, os dois tiraram o veículo para o mesmo lado da pista, no sentido decrescente, colidindo frontalmente", disse o inspetor, por mensagem, à reportagem.



Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local da tragédia e realizou os trabalhos de praxe. O acidente será investigado pela Polícia Civil (PC) de Frutal.