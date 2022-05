Mulher é condenada a 22 anos por mandar matar o marido em BH

Luciane Araújo Silva, acusada de mandar matar o marido em 2019, foi condenada a prisão por homicídio triplamente qualificado. A decisão do júri foi anunciada na tarde desta quarta-feira (25/5), no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Durante o julgamento, as testemunhas foram dispensadas e a acusada ficou em silêncio durante todo o interrogatório.

Em 2019, Joaniz Divino de Almeida, de 33 anos, foi encontrado morto, dentro de casa, no Bairro Mineirão, Região do Barreiro, em BH. De acordo com as investigações, o amante da mulher teria recebido R$ 50 para cometer o crime.