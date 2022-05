Acidente envolvendo carretas no Anel deixa motorista preso às ferragens

Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista da cabine (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente envolvendo dois caminhões no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (23/05), deixou um homem prensado na cabine.

Uma carreta carregada de minério teve problemas técnicos e precisou parar em uma das pistas da rodovia. Poucos minutos depois, um outro caminhão bateu na traseira da carreta.

Um motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. No momento do resgate, ele estava consciente e foi atendido por uma equipe do Samu, que estava no local.

O acidente aconteceu na altura do Bairro Jardim Montanhês na Região Noroeste da capital, sentido Rio de Janeiro.



Os caminhões ainda estão no local da batida, que já registra mais de 4 quilômetros de engarrafamento.